Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će bez električne energije u sredu, 5. oktobra, od 08.30 h pa do završetka radova, a najkasnije do 14.00 h, biti meštani Tulova i Lipove Čuke. Takođe sutra, od 09.00 h pa a najkasnije do 14.00 h, bez struje će biti i ulice u Leskovcu: Hisarska od br. 2 do br. 82 i Fruškogorska od br. 11 do br. 17, kao i br. 39.