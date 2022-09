Sutra privremeno bez struje dve ulice u Leskovcu i više sela u okolini Vlasotinca

Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će bez električne energije u četvrtak, 8. septembra, od 9.00 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 11.00 sati, biti ulice Jovana Đorđevića i Moravska od br. 17 do br. 73 u Leskovcu.

Takođe, sutra, od 09.00, a najkasnije do 14.00 sati, bez struje će biti i naselja: Konopnica, Orašje, Kukavica, Ladovica, Batulovce, Skrapež, Sejanica, Vilje Kolo, Mužan, Kozare, Kovačeva Bara, Stajkovce, Prilepac, Gložane, Samarnica, Ravna Gora, Gornja i Donja Lopušnja, Gradište i Dadince.