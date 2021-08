Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će u petak, 6. avgusta od 8 časova i 30 minuta pa do završetka radova, a najkasnije do 9 sati i 45 minuta, bez električne energije biti stanovnici u ulicama: Laze Kostića, delu Mokranjčeve, Obilićevom vencu, delu Petra Kočića i delu Petra Konjovića, kao i da će biti povremenih prekida u napajanju električnom energijom u vremenu od 8 pa do 15 sati u naselju Bobište.