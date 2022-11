Sutra privremeno bez struje nekoliko ulica u gradu i tri sela

Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će bez električne energije u utorak, 15. novembra, od 9.00 h pa do završetka radova, a najkasnije do 13.00 h, biti stanovnici sledećih ulica u gradu: Bratstva i jedinstva, Cerske 1, 5 i 9 , Đorđa Andrejevića Kuna od broja 33 do 89, Dubočice od broja 88 do 97 E, Gojka Zečevića, Hercegovačke, Kolubarske i Pustorečke br. 64.

Istog dana, od 9.00 h pa najkasnije do 14.30 h, bez struje biti i meštani Badinca, Nomanice i Zloćudova.