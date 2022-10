Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će bez električne energije u sredu, 12. oktobra, u vremenu od 9.00 h pa do završetka radova, a najkasnije do 13.00 h, biti ulice u Leskovcu: Balkanska, Doktora Jovana Kašikovića, Hajduk Stanka br. 7, Hajduk Veljkova, Ilindenska, Janka Katića br. 2, Miloša Obilića od br. 1 do br. 36, Svetoilijska od br. 34 do br. 92.