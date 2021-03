Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da neće biti električne energije u sredu, 10. marta od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 14 sati u ulici Devet Jugovića od broja 25 do broja 60 u Leskovcu. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.