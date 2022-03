Sutra privremeno bez struje veći broj gradskih ulica

Iz leskovačke Elektrodistribucije, obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će bez električne energije u četvrtak, 17.marta, od 8 časova pa najkasnije do 15 sati, biti stanovnici: Bulevara Nikole Pašića od br. 50 do br. 56, ulice Jovana Živkovića od br. 1 do br. 5, Niške od br. 2 do br. 13A i Pop Mićine od br. 44 do br. 71 u Leskovcu.

Istog dana, od 8 časova i 30 minuta, a najkasnije do 12.bez struje će biti i stanovnici sledećih ulica: Vinkovačka, Drvarska, Celjska, Pazinska od br. 1 do br. 10, Crnogorska br. 30 i 32 i Tanaska Rajića od br. 31 do br.96 u Leskovcu.