Sutra privremeno bez struje veći broj sela i nekoliko ulica u Leskovcu

Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju da će, zbog redovne godišnje revizije trafostanice Guberevac, u utorak 16. maja, bez električne energije, od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 14 sati, biti meštani u sledećim naseljenim mestima:



Dobrotin, Mala i Velika Kopašnica, Mala i Velika Grabovnica, Zagužane, Zoljevo, Gornji i Donji Guberevac, Gornji i Donji Bunibrod, Padež, Žižavica. Privremeno bez struje biće i objekti na deponiji Željkovac, Kvantaškoj pijaci na starom putu prema Grdelici i vojni objekti kod Guberevca.



Takođe sutra, od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 15 sati, bez struje će biti stanovnici sledećih ulica u Leskovcu: Zagrebačke, Bojničke, delu ulice Đure Salaja (brojevi 2, 4, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 27, 29, 29A, 29B, 29V, 29G, 29D, 29F, 31, 33 i 35) i delu ulice Pustorečka (neparni brojevi od 31 do 93 i parni brojevi od 14 do 62B).