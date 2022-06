Sutra privremeno bez struje veći broj ulica u centru Leskovca

Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju da će bez električne energije u četvrtak, 30. juna, od 9.00 h pa do završetka radova, a najkasnije do 14.00 h, biti sledeće ulice u Leskovcu: Bulevar oslobođenja, Cara Lazara br. 16, 27, 29 i 36, deo 28. marta – od Strahinjića Bana do Bulevara oslobođenja, Slobodana Penezića br. 14, 16 i 18, Strahinjića Bana od br. 3 do br. 47, Babičkog odreda od br. 22 do br. 63, Masarikov trg.

Bez struje će u istom periodu biti i ulice: Stepe Stepanovića od br. 1 do br. 34, Zmaj Jovina, 7. juli , 11. oktobar, Moše Pijade od br. 10 do br. 24, Bunatovačka, Goce Delčeva od br. 19 do br. 26, Partizanska od br.1 do br. 11, Učitelja Josifa od br. 1 do br. 25, Koste Stamenkovića br. 1, 3 i 5, Trg revolucije, Južnomoravskih brigada od br. 1 do br. 10 i Trg vojske.

Zbog privremenog nestanka električne energije Televizija Leskovac neće emitovati program u periodu od 9 do 14 časova.