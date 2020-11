Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da neće biti električne energije u četvrtak, 5. novembra, od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 15 sati u ulici Vlade Đorđevića,

do 13 sati u Vranjskoj, Vlasotinačkoj, Hanskoj i delu Slavka Zlatanovića,

a do 12 časova i u delu Deligradske ulice, Kosovskoj, delu Maksima Kovačevića, Mlinskoj od broja 1 do broja 25, Pana Đukića od broja 22 do broja 54, Svetoilijskoj od broja 30 do broja 71.