Sutra privremeno bez struje veći broj ulica u Leskovcu

Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će bez električne energije u sredu, 8. juna, u vremenu od 09.00 h pa do završetka radova, a najkasnije do 13.00 h, biti stanovnici u sledećim ulicama u Leskovcu: Bratstva i jedinstva, Đorđa Kuna od br. 33 do br. 89, Gojka Zečevića, Hercegovačkoj, Kolubarskoj, Majora Tepića 9, 11, 13, 15 i 17, Sergeja Dimitrijevića, Boška Buhe od br. 1 do br. 13, Cerskoj, Dragoljuba Turjanovskog, Drinskoj, Drugog srpskog ustanka, Gračaničkoj, Igmanskoj, Kosovke devojke, Ličkoj, Milentija Popovića od br.1 do br. 9, Rtanjskoj i Veljka Vlahovića od br. 1 do br. 28.