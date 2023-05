Sutra privremeno bez struje veći broj zgrada u Leskovcu

Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će, zbog sistematske zamene mernih mesta u Leskovcu, u sredu 10. maja, u vremenu od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 13 sati, bez struje biti stanari zgrada u ulici Radničkoj broj 1, 1A, 3 i 3A, u zgradama u ulici Cara Uroša od broja 1 do 10, kao i 12,14,21 i 23.

U isto vreme bez električne energije biće i stanovnici u ulicma Vlajkovoj od broja 58 do 106 (parni brojevi) i u brojevima 113, 117, 119, 121 i 123, kao i u ulici Dragana Tomića u brojevima 1,2,3,5 i 7.