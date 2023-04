Sutra privremeno bez struje više gradskih ulica i okolnih sela

Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisinike sistema da će bez električnije energije sutra, 11. aprila, od 9.00 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 14.00 sati biti meštani Brestovca, Međe, Šarlinca, Draškovca i Kutleša.

Istog dana, u periodu od 9 pa najkasnije do 13 sati bez struje će biti i stanovici u sledećim ulicama: Braće Đorđevića, Dimitrija Tucovića od br. 67 do br. 83, Đuke Dinića od br. 28 do br. 37, Maksima Đurovića, Omladinskih brigada, Proleterskoj od br. 27 do br. 50, Tekstilne od br. 32 do br. 57, Vuka Karadžića i Zele Veljkovića od br. 1 do br. 39.