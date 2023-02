Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će bez električne energije u petak, 17. februara, u vremenu od 10.00 č. pa do završetka radova, a najkasnije do 12.00 č. biti stanovnici u ulicama u Leskovcu: Četvrta br. 2, 4 i 22, Đorđa Kuna br. 91, Druga, Dvadesetšesta, Dubočica od br. 84 K do br. 133, Gračanička od br. 5 do br. 18, Peta br. 9 i 11, Prva od br. 10 do br. 24, Rade Žunića br. 12, Šesta od br. 1 do br. 10.