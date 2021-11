Sutra privremeno bez struje više ulica u Leskovcu

Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da neće biti električne energije u utorak, 9. novembra, od 8.30 h pa do završetka radova, a najkasnije do 13 sati u ulicama: Južnomoravskih brigada od br. 156 C do br. 327 A, Ljutice Bogdana od br. 51 do br. 67, Bulevar Nikole Pašića br. 71, 72 i 73, Đorđa Andrejevića Kuna br. 1 i 2 i Dubočici 34.

Istog dana, od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 13 sati bez struje će biti Zanatski centar 2 i Zanatski centar „Most“ i ulice: Đorđa Lešnjaka, Trg Vojske 32, Južnomoravskih brigada od br. 10 do br. 69 i Radeta Končara od br. 6 do br. 52.