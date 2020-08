Iz leskovačkog Vodovda obaveštavaju svoje korisnike da će zbog izvođenja radova na prevezivanju nove vodovodne mreže u Porečkoj ulici, u petak 7. avgusta doći do prekida u vodosnabdevanju u vremenu od 9 do 17 časova u ovoj i ulici Nikole Skobaljić na potezu od Radničke do ulice Toplički ustanak.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.