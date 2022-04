Iz leskovačkog Vodovoda obaveštavaju potrošače, da će sutra, 19. aprila, u periodu od 9 do 14 časova, doći do prekida u isporuci vode u naseljima koja se snabdevaju vodom preko sistema „zapadni vodovod“ iz rezervoara Vinarce: a to su Milanovo, Belanovce, Karađorđevac, Petrovac, Dušanovo, Podrimce, Pašina Česma i Kaštavar.