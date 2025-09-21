Sutra, u 20.19 časova počinje jesen

Jesen počinje u ponedeljak, 22. septembra u 20.19 časova, saopštilo je Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“.

Na dan početka jeseni, sunce u Srbiji izlazi u 6.25 časova, a zalazi u 18.35 sati, što znači da će obdanica trajati 12.10 časova, a noć 11.50.

U isto vreme će za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti početi proleće.

Na dan jesenje ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine, jer Zemljina atmosfera prividno uzdiže Sunce iznad horizonta

Kalendarska jesen trajaće do 21. decembra u 16.03 sati.