Svečano otvoren 18. LIFFE

Osamnaesti Leskovački internacionalni festival filmske režije večeras su, u renoviranoj bioskopskoj sali Leskovačkog kulturnog centra, otvorili protagonisti filma “Paviljon“ Branka Petrić i Zijah Sokolović.

Publiku su pozdravili gradonačelnik Leskovca dr Goran Cvetanović i direktorka Leskovačkog kulturnog centra Sanja Conić.

Reditelj Rajko Grlić, dobitnik nagrade ’’Zlatna nit’’ za afirmaciju filmske umetnosti regiona, u video poruci se zahvalio 18. LIFFE-u na priznanju.

Kroz program, u kojem učestvuje i kamerni orkestar ’’Amoroso’’, publiku vodi glumac Andrej Šepetkovski.

U okviru Glavnog takmičarskog programa, usledila je srpska premijera ostvarenja ’’Paviljon’’ u režiji Dina Mustafića.

U Narodnom pozorištu Leskovac počeo je program ’’Izvestan pogled’’ projekcijom filma Rajka Grlića ’’Bravo maestro’’.