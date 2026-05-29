Svečanom akademijom obeleženo osam decenija postojanja PU „Vukica Mitrović“

Svečana akademija Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“, povodom 80 godina postojanja i rada, održana je danas u sali Narodnog pozorišta u Leskovcu. Nakon celonedeljnih aktivnosti ustanove, u okviru obeležavanja jubileja, prisutne goste i decu na završnoj ceremoniji pozdravile su Brankica Stamenković, članica Gradskog veća i Marija Rakić, direktorka predškolske ustanove.

U predškolskoj ustanovi protekli dani bili su posvećeni različitim temama, pa je tako ponedeljak bio ispunjen aktivnostima iz ekologije, utorak je bio posvećen bezbednosnoj kulturi, sreda plesu, a četvrtak tranziciji predškolaca u školu.

Marija Rakić dodelila je zahvalnice brojnim saradnicima, kao i Brankici Stamenković, koja je u ime gradonačelnika pozdravila decu, zaposlene i goste, čestitajući jubilej.

Ona je istakla da je ključno poverenje koje grad, a potom i roditelji, imaju u zaposlene u ovoj ustanovi. Kako je naglasila, veliki zadatak lokalne samouprave, ali i svih ostalih, jeste da se deci pruži najviše što može, kako bi ustanova bila još uspešnija.

Kako je rečeno ovom prilikom, PU „Vukica Mitrović“ dobitnik je Svetosavske i Oktobarske medalje Grada.

Na kraju svečane akademije prikazan je i film o svim aktivnostima i susretima dece u minulom periodu.