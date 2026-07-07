Takmičenje u kuglanju – nova aktivnost Udruženja paraplegičara Leskovac

„Sportom do samostalnosti“ naziv je projekta koji je realizovalo Udruženje paraplegičara iz Leskovca. Radi se o takmičenju u visećem kuglanju, koje je održano u parku „Devet Jugovića“, a projekat je finansijski podržan od strane Grada Leskovca.

Viseće kuglanje je nova disciplina, pre svega za Leskovčane. U Udruženju kažu da su dobili ideju od kolega iz Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom iz Trstenika.

Na takmičenju u visećem kuglanju bilo je oko četrdesetak učesnika, od toga tridesetak osoba sa invaliditetom, a ostali su bili personalni asistenti.

Pored domaćina iz Leskovca, učešće su uzeli i gosti iz Trstenika i Niša. Inače, Udruženje paraplegičara u Leskovcu ima 30 članova.