Tehnička škola sa domom učenika „Milentije Popović“ u Crnoj Travi upisuje novu generaciju učenika









Tehnička škola sa domom učenika „Milentije Popović“ iz Crne Trave vrši upis srednjoškolaca u školskoj 2026/2027.godini na obrazovnom profilu Geodedski tehničar – geometar. Dvadeset osam učenika imaće priliku da se školuje i stekne praksu potpuno besplatno u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi.





Ova škola sa tradicijom dugom 107 godina i u 2026. otvoriće vrata budućim geometrima. Učenici koji se odluče da upišu ovu vaspitno- obrazovnu ustanovu potpuno besplatno dobijaju domski smeštaj, ishranu i udžbenike.



Prema rečima direktora, postoji podjednako interesovanje među devojčicama i dečacima za ovaj smer, a svakako ih privlači i činjenica da nakon zavšetka školovanja sa ovom profesijom mogu lako da se zaposle i ostvare veliku zaradu.



Vrata ove škole otvorena su učenicima iz cele Srbije, a kako navode zaposleni, roditelji koji svoju decu pošalju na školovanje mogu biti spokojni, s obzirom na to da je Crna Trava mirno i bezbedno mesto.



Inače, ova škola predstavlja kolevku građevinarstva. Postoji od davne 1919. godine najpre kao zidarsko-kamenorezački kurs, a kasnije i kao Državna građevinsko-zanatska škola. Sadašnja Tehnička škola sa domom učenika izgrađena je kao Spomen-škola preminulom posvećena predsedniku Savezne skupštine Milentiju Popoviću, koji je rođen u Crnoj Travi.