Tematski ritejl park sa opremom za kuću od septembra u Leskovcu, gradonačelnik obišao radove

Sve za kuću, odnosno domaćinstvo, Leskovčani će od septembra moći da pronađu i kupe u novom ritejl parku „Resort Living Mol“ (eng. Resort Living Mall), koji biti otvoren u Njegoševoj ulici u našem gradu.

Kako bi se upoznao sa prostorom, gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović danas je sa saradnicima obišao ovaj ritejl park, saopštavaju iz njegovog Kabineta.

Pored prodajnih objekata „Resort“ obuhvata i prostorije za proizvodnju. Zajedno sa lokalima, čija će veličina zavisiti od potreba zakupaca, površina je oko 7.000 kvadratnih metara.

U proizvodnom delu od 3.500 kvadrata smeštena je firma „Janićijević“ koja se bavi preradom metala. Salon nameštaja „Alibaba“ za potrebe skladištenja zauzeo je prostor od 570, a „Drvopromet“ od 800 kvadratnih metara.

Prodajni objekti imaju nešto više od 1.000 kvadratnih metara. Oni koji ih budu iznajmili imaće sve uslove, uključujući i veliki broj parking mesta.

Iza glavnog dela „Resorta“ nalazi se još jedan objekat, takođe od preko 1.000 kvadrata, koji se može koristiti kao proizvodni ili prodajni prostor.