„Time and Space“

Izložba „Time end Space“, koja je rezultat međunarodne saradnje dve umetnice, iz Leskovca i Španije, otvorena je u Narodnom muzeju u Leskovcu. Postavka će biti dostupna posetiocima do 3. aprila.



Izložena kolekcija donosi živopisne radove u tehnici akrila na platnu i sastoji se od šest umetničkih dela inspirisanih botaničkim motivima, koji povezuju umetnost i prirodu u jedinstven vizuelni doživljaj. Ova postavka inače predstavlja saradnju koja spaja različita iskustva i kulturne uticaje.

Ova kolekcija odlikuje se savremenim pristupom, funkcionalnošću i snažnim umetničkim izrazom, sa posebnim akcentom na estetiku prostora. Postavka je namenjena svima, kako ljubiteljima umetnosti, tako i široj publici, a cilj je upoznavanje sa aktuelnim stvaralaštvom na međunarodnoj sceni.



Autorke izložbe su Leskovčanka Kristina Cvetković preduzetnica i projektna umetnica i Daniela Grisel Beizaga.