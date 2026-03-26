„Time and Space“

26 март, 2026
Izložba „Time end Space“, koja je rezultat međunarodne saradnje dve umetnice, iz Leskovca i Španije, otvorena je u  Narodnom muzeju u Leskovcu. Postavka će biti dostupna posetiocima do 3. aprila.

Izložena kolekcija donosi živopisne radove u tehnici akrila na platnu i sastoji se od šest umetničkih dela inspirisanih botaničkim motivima, koji povezuju umetnost i prirodu u jedinstven vizuelni doživljaj. Ova postavka inače predstavlja saradnju koja spaja različita iskustva i kulturne uticaje.
Ova kolekcija odlikuje se savremenim pristupom, funkcionalnošću i snažnim umetničkim izrazom, sa posebnim akcentom na estetiku prostora. Postavka je namenjena svima, kako ljubiteljima umetnosti, tako i široj publici, a cilj je upoznavanje sa aktuelnim stvaralaštvom na međunarodnoj sceni.

Autorke izložbe su Leskovčanka  Kristina Cvetković preduzetnica i projektna umetnica i Daniela Grisel Beizaga.

