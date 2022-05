Todor (1) je od rođenja proveo samo dva meseca kod kuće, trenutno je na lečenju u Turskoj

Todor je dete iz uredno vođene i kontrolisane trudnoće. Međutim, već u prvim danima u porodilištu dolazi do komplikovanja njegovog zdravstvenog stanja. Opisana je neonatalna konvulzija u prvih 48 sati života, a par dana nakon toga ustanovljena obostrana upala pluća.

Od rođenja je više puta bio hospitalizovan dok je samo dva meseca proveo kod kuće. Razlog njegove hospitalizacije su pre svega infekcije, ponovljene upale pluća, koje su dovele do još većih komplikacija njegovog zdravstvenog stanja, te je bio i životno ugrožen.

Todor ima dijagnoze Epilepsia non specificata, Encephalopathia non specificata, Insufficientia respiratoria chronica i Paralysis plicarum vocalium et laryngis.



Pre nekoliko dana Todor je prevezen na kliniku u Turskoj radi detaljnih dijagnostičkih ispitivanja. Neurološki je i dalje u stanju izmenjene svesti, uspavan. U ovakvom njegovom stanju, vreme igra ključnu ulogu, te bi bilo kakav prekid dijagnostike i vraćanje za Srbiju samo dovelo do dodatnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Porodica je do sada lečenje finansirala samostalno i iscrpela sve resurse pa se ovim putem obraća svim humanim ljudima da im pomognu kako bi Todor nastavio lečenje i napredovao.

Sredstva su mu potrebna za lečenje u inostranstvu, lekove, kontrolne preglede kao i za putne troškove i troškove smeštaja.

Za Todorovo bolje sutra! Budimo humani!

Pomozimo Todoru!



Todoru možete pomoći slanjem SMS poruke:

Upišimo 1277 i pošaljimo SMS na 3030

Slanjem SMS poruke iz Švajcarske:

Upišimo human1277 i pošaljimo SMS na 455

Uplatom na dinarski račun:160-6000001381821-75

Uplatom na devizni račun:160600000138178683

IBAN: RS35160600000138178683

SWIFT/BIC: DBDBRSBG