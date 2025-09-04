Tokom „Roštiljijade“ alkotestirano 13.194 vozača

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, tokom manifestacije „Roštiljijada 2025“, alkotestirali su 13.194 vozača i sankcionisali 98 koji su vozili pod dejstvom alkohola i dvojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, saopštila je Policijska uprava u Leskovcu.

Policija je iz saobraćaja isključila vozače automobila „bmv“ (61), „mazda“ (31), „korsa“ (58) i „astra“ (33) koji su upravljali vozilima sa 2,45, 1,91, 1,82 i 1,74 promila alkohola u organizmu.

Saobraćajne patrole zaustavile su i vozače „audija“ (54), „fokusa“ (33), „pežoa“ (59) i „audija“ (27) koji su vozili sa 1,48, 1,40, 1,36 i 1,27 promila alkohola u organizmu, dvojicu biciklista (34) i (32) sa po 1,21 promil alkohola i vozača motocikla (53) koji je odbio da se podvrgne alkotestu.

Takođe, iz saobraćaja su isključeni i vozači bicikla (49) i „korse“ (29) koji su vozili pod dejstvom marihuane.

Ovi vozači su zadržani, a protiv njih, kao i svih ostalih vozača koji su učinili prekršaje će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.