TOL: Klizalište u Leskovcu počinje sa radom sutra

Šesnaesta sezona „Klizališta Leskovac“ počinje sa radom u petak , 9. januara 2026. godine u 12 časova, saopštavaju iz Turističke organizacije Leskovca.

Zahvaljujući lokalnoj samoupravi, usluge korišćenja klizališta i iznajmljivanja opreme ove sezone biće potpuno besplatne za sve posetioce.

-Kao i prethodnih godina, ledena ploča formirana je na površini od oko 300 m2 u etno kompleksu Šop – Đokić, a radno vreme klizališta je od 10 do 22,15 h. Klizalište će tokom dana raditi kroz deset termina od po 60 minuta. Prvi termin je u 10 h, a poslednji (deseti) u 21,15 h- navode u TOL-u.

U narednom periodu, za sve one koji ne znaju da klizaju, biće organizovana volontersko-instruktorska služba.