TOL: Lomljenje česnice sutra u 15 sati na trgu u Leskovcu

Tradicionalno lomljenje česnice biće organizovano sutra, 6. januara, sa početkom u 15 časova, na gradskom trgu u Leskovcu. Ovaj događaj osmi put organizuju Moto klub i leskovački TOL, pod pokroviteljstvom lokalne samouprave.

Turistička organizacija Leskovca upućuje poziv Leskovčanima da se u utorak, u susret najradosnijem hrišćanskom prazniku Božiću, okupe u što većem broju i da time daju svoj doprinos u očuvanju naše vere i tradicije.

Prema starim običajima, oni koji budu imali najviše sreće izvući će zlatnik ili jedan od deset srebrnjaka koji će se nalaziti u česnici.