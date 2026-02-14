TOL na međunarodnom sajmu u Bugarskoj

Turistička organizacija Leskovac (TOL) uspešno je predstavila turističku ponudu našeg grada na 42. Međunarodnom sajmu turizma „Holiday & SPA Expo“, održanom od 12. do 14. februara u Sofiji, u renomiranom izložbenom prostoru Inter Expo Center.

Na zajedničkom štandu, pod okriljem Turističke organizacije Srbije, zajedno sa drugim turističkim organizacijama iz naše zemlje, TOL je imala zapaženu ulogu u promociji juga Srbije kao autentične i sve traženije destinacije.

Poseban akcenat stavljen je na promociju najpoznatijeg brenda grada – Roštiljijade. Posetioci su pokazali izuzetno interesovanje za ovu jedinstvenu gastronomsku manifestaciju, prepoznatu širom regiona po bogatoj tradiciji, autentičnim specijalitetima i atmosferi koja svake godine okuplja stotine hiljada gostiju. Štand Srbije bio je među posećenijima, a promocija Leskovca izazvala je veliku pažnju kako individualnih posetilaca, tako i predstavnika turističkih agencija i turoperatora iz Bugarske i regiona.

Učešće na tom događaju dodatno je učvrstilo poziciju Leskovca na bugarskom tržištu. Ostvareni su brojni kontakti i inicirani razgovori o organizovanim dolascima, posebno u periodu održavanja Roštiljijade, ali i tokom cele godine.

Nastup na ovom prestižnom sajmu još jednom je potvrdio da Leskovac, uz snažnu institucionalnu podršku i jasnu promociju svojih najjačih aduta – gastronomije, manifestacija i gostoprimstva – ima značajan potencijal za dalji rast turističkog prometa i jačanje međunarodne prepoznatljivosti.