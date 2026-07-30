TOL raspisuje oglas za licitaciju za postavljanje ugostiteljskih objekata tokom 36. „Roštiljijade“

Turistička organizacija grada Leskovca raspisuje oglas za licitaciju poslovnog prostora i korišćenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih objekata u vreme trajanja 36. “Roštiljijade” od 24. do 30. avgusta 2026. godine.

Pravo učešća na licitaciji imaju registrovane ugostiteljske radnje i preduzeć sa važećom dozvolom za rad i moraju biti prijavljena na SEF – sistem elektronskih faktura shodno čl. 24 Zakona o elektronskom fakturisanju. Pre licitacije obavezna je uplata kaucije od 20% od početne cene, kao garant ozbiljnosti, na podračun br. 840-451668-20 /“Depozit po osnovu licitacije za 36. “Roštiljijadu” u Leskovcu/ ili na blagajni Turističke organizacije grada Leskovca. Obrazac za licitaciju sa dokazom o registraciji i uplati kaucije se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za licitaciju” najkasnije na dan održavanja licitacije u prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca u vremenu od 8 do 15 časova. Podizanje cene se ograničava na 10% od početne cene mesta. Prva licitacija će se održati 12.avgusta 2026. godine u Sali Skupštine Grada Leskovca sa početkom u 17 časova. Druga licitacija će se održati u Sali Skupštine Grada Leskovca dana 17. avgusta 2026. godine sa početkom u 17 časova.

Obaveze plaćanja izlicitiranog iznosa regulišu se ugovorom i to:

1. 30% do dana 29.8.2026. godine

2. ostatak do punog licitiranog iznosa najkasnije do 1. novembra 2026. godine

Ugovor se potpisuje odmah nakon završetka licitacije.

Upoznavanje sa Planom lokacija i bližim uslovima korišćenja obavezno je pre početka licitacije, odnosno, podnošenja ponuda. Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca.