Tradicionalni novogodišnji koncert Gradskog hora „Ruzmarin“

Tradicionalni novogodišnji koncert pod nazivom „Alal mi je večeras po volji“ Gradskog hora „Ruzmarin“ održan je sinoć u sali Narodnog pozorišta u Leskovcu. Gost koncerta bio je kvartet Kamernog orkestra „Amorozo“, a pokrovitelj Grad Leskovac.

U Leskovačkom pozorištu sinoć se tražilo mesto više. U toploj pretprazničnoj atmosferi, pod dirigentskom palicom Marije Janković, članovi hora „Ruzmarin“ i Kamernog orkestra „Amorozo“ predstavili su se spletom starogradskih pesama i romansa, vrativši u prošla vremena publiku, koja im se zahvalila gromoglasnim aplauzima.

Grad Leskovac prepoznaje značaj kulture i finansijski podržava organizaciju događaja ovog tipa.

„Novogodišnji koncert hora „Ruzmarin“ je više od muzičke svečanosti, on je poklon gradu, istovremeno i podsetnik koliko je važno čuvati kulturu, negovati talenatt i podržavati vredne ljude koji svojim radom obogaćuju život zajednice. Želim da se zahvalim svima koji su doprineli realizaciji ovog događaja, a najviše Gradskom horu „Ruzmarin”, koji već decenijama predstavlja jedan od najlepših muzičkih simbola našeg grada. Ponosni smo što Grad Leskovac stoji kao pokrovitelj ove manifestacije, sa uverenjem da kultura ima snagu da menja i unapređuje naše društvo, da nas povezuje i inspiriše“, naglasila je Jelena Marković, PR gradonačelnika Leskovca.

Organizaciju koncerta podržali su Narodno pozorište i Leskovački kulturni centar.