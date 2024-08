Treća humanitarna misija glumca Mikice Petronijevića, koji danas boravi u Leskovcu

Srpski glumac Mikica Petronijević započeo je svoje treće putovanje humanitarnog karaktera – pešačenje od Aranđelovca do Kajmakčalana. Cilj ovog poduhvata je prikupljanje sredstava za letnji kamp Udruženja “Svici u mraku” za osobe sa autizmom, ali i skretanje pažnje na položaj, specifičnosti i probleme ove kategorije stanovništva.

Treće po redu hodočašće, Mikica Petronijević, koji je i sam roditelj deteta sa autizmom, započeo je pre nedelju dana, na praznik Svetog Ilije. Danas boravi u Leskovcu kao gost Planinarsko-skijaškog društva „Kukavica“, čiji mu članovi i ovoga puta pružaju podršku.

Kako navodi za našu televiziju, jedan od ciljeva ovog putovanja je prikupljanje sredstava za rekonstrukciju i proširenje smeštajnih kapaciteta imanja u selu Venčane kod Aranđelovca, gde se već treću godinu zaredom organizuje letnji kamp za decu sa autizmom iz cele Srbije.

-Da radimo sa njima na poboljšanju psiho-motorike, psihičkog stanja, ali i pomognemo im u svakodnevnim rutinama, što je jako bitno, da samostalno odlaze u toalet, obeduju i na taj način pomognemo celoj porodici da lakše prebrodi taj period– kaže Petronijević.

Još jedan od ciljeva je skretanje pažnje na položaj i prava osoba sa autizmom, ne samo dece, već i odraslih. Inkluzija koja nije zaživela na adekvatan način, zbog nedovoljnog broja defektologa i personalnih asistenata, jedan je od problema koji zahteva sistemsko rešavanje, naročito ako se ima u vidu povećanje broja rođene dece sa autizmom, kao i poteškoće sa kojima se ona suočavaju, ne samo u detinjstvu, već i kao odrasli.

–Imamo jedan paradoks, da veća prava ima staratelj u odnosu na roditelja, to isto pokušavamo da izmenimo. I taj period puberteta, adolescencije, da se nekim sadržajima oplemeni i posebna stavka, najteža za roditelja je pitanje – šta se dešava sa našim detetom kada biološki roditelji nestanu sa ovog sveta… Ne postoje adekvatne ustanove koje će njima pružiti podršku da mogu da funkcionišu na kvalitetan način. To su sve stvari koje moraju sistemski da se reše i mi apelujemo na to– dodaje naš sagovornik.

U protekloj godini Mikica Petronijević je imao dve humane misije. U martu je prepešačio 600 kilometara od Aranđelovca do manastira Ostrog, a u septembru je išao put Hilandara, odnosno Svete gore.