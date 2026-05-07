Treća sednica Parlamenta privrednika leskovačke komore

Na trećoj redovnoj sednici Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore za Jablanički i Pčinjski upravni okrug usvojen je izveštaj o radu komore u 2025. godini. Između ostalog, razmatrana su privredna kretanja na teritoriji Jablaničkog i Pčinjskog okruga tokom prošle godine.

Izmenjena geopolitička situacija, tenzije i rat na Bliskom istoku i na relaciji Sjedinjene Američke Države – Izrael odražavaju se i na poslovanje privrednika u Srbiji. Međunarodna kriza pogađa energetski sektor i dovodi do rasta cena energenata, što se odražava na troškove transporta, a potom i na cene krajnjih usluga i proizvoda, zbog čega dolazi do smanjene tražnje, rekao je Slađan Disić, predsednik Parlamenta RPK za Jablanički i Pčinjski okrug i generalni direktor kompanije “Simpo”.

Kao najveće izazove stručnjaci ističu neravnomeran regionalni razvoj, lošu demografsku sliku i potpunu zavisnost od uvoza fosilnih goriva, o čemu je govorio Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize PKS.

Privrednici su imali priliku da iznesu probleme sa kojima se suočavaju, kao i da daju konstruktivne predloge za njihovo rešavanje.

Na sednici je usvojen i zapisnik sa prethodne sednice, razmatrana su i iskustva iz prakse po pitanju javnih nabavki, kao i tekuća pitanja.