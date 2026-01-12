„Trg dečije radosti – Novogodišnja čarolija“ sutra u Leskovcu

Turistička organizacija grada Leskovca će u utorak, 13. januara 2026. godine organizovati manifestaciju „Trg dečije radosti – Novogodišnja čarolija“, pod pokroviteljstvom grada Leskovca.

U okviru proslave dočeka pravoslavne Nove godine, umesto tradicionalnog večernjeg koncerta sa popularnim izvođačima, na gradskom trgu u terminu od 13 do 16 časova biće organizovan program namenjen našim najmlađim sugrađanima i njihovim porodicama.

Na nekoliko punktova nastupaće HAOS animatori u atraktivnim novogodišnjim kostimima, klovnovi, maskote iz aktuelnih crtanih filmova. Novogodišnji program će upotpuniti i predstava “Stara i Nova godina” – duhovit i edukativan skeč sa Deda Mrazom i vilenjacima koji će prisutnim posetiocima pružiti nezaboravnu zabavu i prazničnu čaroliju.

Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 13,00 časova.

Ovo je četvrti put da se u našem gradu organizuje novogodišnje slavlje u ovakvom formatu, a Turistička organizacija grada poziva svoje sugrađane da 13. januara 2026. godine dovedu svoje mališane na gradski trg i da svi zajedno uživamo u ovom spektaklu.

“U autentičnom novogodišnjem ambijentu gradskog trga ispunjenog dečijim osmehom, uz besplatno poslužen topao čaj, raznovrstan program i pregršt dobre zabave, pridružite nam se da zajedno sa nama osetite istinsku čaroliju praznika”, navodi se u saopštenju TOL-a.