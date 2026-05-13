Trgovinsko – ugostiteljska škola u Leskovcu ugostila je istaknute međunarodne stručnjake iz oblasti gastronomije i turizma, povodom predstojećeg velikog kulinarskog takmičenja „Gastro kup“, koje će biti održano u Nišu. Ovu školu posetio je izraelski šef kuhinje, Moše Bason, koji će kao jedan od međunarodnih sudija na takmičenju odlučivati o najboljim kulinarima regiona.

Master šef Moše posetio je ovu školu kako bi sa profesorima i učenicima razmenio iskustva i znanja iz oblasti savremene gastronomije. Zajedno sa njim je u poseti i Amir Ruben, pomoćnik ministra turizma Izraela. Ovom prilikom održana je radionica na temu „Izraelsko – srpska kuhinja“, kroz koju su učenici imali priliku da se upoznaju sa novim ukusima, tehnikama i trendovima u gastronomiji. Pored šefa Mošea gost je bio i gastronom Steva Karapandža, koji je učenicima i nastavnicima predstavio savremene pravce razvoja gastronomije u Hrvatskoj i Evropi, kao i značaj očuvanja tradicije u spoju sa modernim kulinarskim pristupima.

Ovom prilikom obratio se i Ivica Zdravković, profesor kulinarstva, majstor roštilja i vlasnik restorana „Kod dva drugara“ u Leskovcu, koji je istakao da je od ovakvih velikih gastronoma i kuvara uvek dobro učiti. Učenici ove škole iz Leskovca će se sutra takmičiti na „Gastro kupu“ u Nišu, koji se održava ponovo nakon dvogodišnje pauze.

Inače, Trgovinsko – ugostiteljska škola u Leskovcu već 120 godina uspešno obrazuje generacije učenika i prati savremene trendove u oblasti ugostiteljstva, turizma i gastronomije.