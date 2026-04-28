Tri godine zatvora za Ž.P. iz Radinovca, osumnjičenog za neovlašćenu prodaju droge

Ž.P. iz Radinovca osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od tri godine. Njemu se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštio je Viši sud u Leskovcu.

Sumnja se da je 15. decembra 2024. godine u jutarnjim časovima, na putu od Lebana za selo Radinovac, neovlašćeno prodao I. N. iz Vlasotinca supstancu koja je proglašena za opojnu drogu.

Prilikom objavljivanja presude, predsednik veća je ukratko saopštio razloge presude, a protiv navedene presude je dozvoljena žalba Apelacionom sudu u Nišu, ističe se u saopštenju.





