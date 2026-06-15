Trideset tri lica sa područja vlasotinačke opštine dobila odluke o samozapošljavanju

Tridest tri nezaposlena lica sa područja vlasotinačke opštine koja se nalaze na evidenciji Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Leskovcu, dobila su bespovratne subvencije za samozapošljavanje. Odluke o dodeli subvencija su budućim preduzetnicima uručili predsednik ove lokalne samouprave Bratislav Petrović i Olivera Pešić, direktorka ove Filijale.

Podsetimo, na javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje, zahteve je podnelo 557 nezaposlenih lica teritorije Jablaničkog okruga. Od tog broja, 33 lica sa područja vlasotinačke opštine dobila su subvencije za pokretanje sopstvenog biznisa.

U ime dobitnika, obratio se tridesetčetvorogodišnji Stefan Kocić, master inženjer geodezije.

Organizator događaja je Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Leskovcu. Kako je istakla u svom obraćanju Olivera Pešić, direktorka ove Filijale, iznos za dodeljene bespovratne subvencije je 380 hiljada dinara, dok je 420 hiljada dinara opredeljeno za osobe sa invaliditetom.

U mere aktivne politike u 2026. godini sa područja ove opštine je uključeno 67 lica. Od tog broja, 51 lice je zasnovalo radni odnos, a 16 uključeno u meru „stručna praksa“.

Predsednik opšine Vlasotince Bratislav Petrović je, obraćajujući se korisnicima, naglasio značaj ovih subvencija.

Inače, zaključno sa majem 2025. godine na teritoriji opštine Vlasotince bila su nezaposlena 3 hiljade 303 lica, a na kraju istog meseca ove godine, taj broj iznosi 3 hiljade 200.