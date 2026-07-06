Tridesetoro dece iz hraniteljskih porodica otputovalo na desetodnevno letovanje

U ranim jutarnjim časovima, 30 dece i mladih bez roditeljskog staranja, koja se nalaze na porodičnom smeštaju – hraniteljstvu, otputovalo je na letovanje u Grčku, čime se nastavlja tradicija organizovanja letnjeg odmora za decu iz hraniteljskih porodica, navodi se u saopštenju Kabineta gradonačelnika.

Centar za socijalni rad Leskovac i tekuće godine omogućio je realizaciju ovog programa, a ukupna vrednost istog iznosi 2,9 miliona dinara bez PDV-a. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije, odnosno Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i uz podršku lokalne samouprave.

Tokom boravka na letovanju o bezbednosti dece brinuće lekarska pratnja, spasioci i dva stručna radnika Centra za socijalni rad. Sa njima će, o sopstvenom trošku, boraviti i deo hranitelja.

U ime gradonačelnika Leskovca dr sci. med. Gorana Cvetanovića, srećan put im je poželeo gradski većnik Aleksandar Pejčić, kao i direktor Centra Predrag Momčilović.

Podsetimo, za oblast socijalne zaštite, u budžetu Grada Leskovca 2026. godine opredeljena je suma od blizu 603 miliona dinara.