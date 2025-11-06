Trinaest godina odgovornosti: Gradonačelnik Leskovca predstavio rezultate rada

Povodom 13 godina od preuzimanja odgovornosti za upravljanje gradom, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović danas je u skupštinskoj sali predstavio najvažnije rezultate rada njegovog tima u navedenom periodu.

Početak odgovornosti aktuelnog rukovodstva na čelu sa gradonačelnikom Goranom Cvetanovićem obeležilo je nezavidno stanje u gradskoj kasi. Dug u iznosu od dve i po milijarde dinara zatečen 2012. godine bio je najveća barijera za razvoj grada na Veternici, te su naredne dve i po godine bile posvećene vraćanju neizmirenih obaveza. Ukupno 192 miliona dinara iznosila su samo dugovanja prema EPS-u, za troškove električne energije javnih institucija i rasvetu.

Blokada računa 33 mesne zajednice od 65 miliona dinara, zatim Medicinske i Škole za osnovno i srednje obrazovanje „11. oktobar“, kao i dugovanja javnih ustanova po osnovu neisplaćenih zarada, obaveza ka dobavljačima, problemi su nasledeni od prethodne vlasti, a rešeni za vreme odgovornosti aktuelnog rukovodstva, uz podršku Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Dominantan problem 2012. godine bila je velika stopa nezaposlenosti. Broj onih koji čekaju na posao prepolovljen je u odnosu na taj period, podsetio je Cvetanović.

Obnovljeni su nekadašnji simboli grada na Veternici – objekti Sajma, Hotela „Leskovac“, Akva parka „Atina“ i Vile „Jana“, ali i izgrađeni novi – centralni gradski trg, mesto okupljanja svih generacija, kao i stadion „Dubočica“. Stvoreni su dobri uslovi za poslovanje privrednika, što potvrđuje BFC sertifikat, čiji je Leskovac četvorostruki dobitnik, a očekivanja su da će mu ovo priznanje pripasti i peti put. Putem lokalnih akcionih planova zapošljavanja, podržani su biznisi sugrađana i pružena prilika mladima da steknu radno iskustvo.

„Kineska kompanija Mint sa kojom sam potpisao Memorandum o razumevanju izgradiće proizvodni pogon za automobilsku industriju u kome će biti obezbeđeno hiljadu novih radnih mesta. I nemačka kompanija Feniks farma, jedna od najpoznatijih farmakoloških kompanija, investiraće 14 miliona evra u distributivni centar, gde će biti zaposleno oko 120 radnika. Centar će se nalaziti u Zelenoj zoni. Ovaj deo našeg grada, stavljen je u funkciju zahvaljujući investiciji kompanije Aptiv, vrednoj 55 miliona evra. Tamo je i uspešna leskovačka firma Statovac sagradila automatizovano skladište, a potom je i turska kompanija Erenli 2022. godine u novu fabriku investirala 16,6 miliona evra“.

Obnavljanjem fonda za mlade talente drugim vidovima podrške najuspešnijim učenicima i studentima, izgradnjom igrališta i teretana na otvorenom, aktuelno rukovodstvo pokazalo je da vodi brigu o mladima. Govoreći o obrazovanju, Cvetanović je podsetio i da je 2008., kada je postao prvi gradonačelnik Leskovca, otvorio vrtić „Cvrčak“, nakon dugog niza godina neulaganja ovog tipa. Usledilo je otvaranje vrtića „Zvončića“, kao i privatnih objekata u kojima grad sufinansira boravak dece. Pre manje od mesec dana počeo je sa radom i novoizgrađeni vrtić „Vesela družina“. U energetsku sanaciju objekata škola uloženo je 310 miliona dinara, a za unapređenje sanitarno-higijenskih uslova oko 200 miliona. Od velikog značaja u godinama koje slede biće i novoizgrađeni Regionalni inovacioni startap centar.

Aktuelna rekonstrukcija Opšte bolnice Leskovac, obnova zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite, ali i podrška osetljivim kategorijama stanovništva, pokazuju da ni ovi segmenti nisu zapostavljeni. Težeći ka stabilnoj socijalnoj politici, uveden je niz mera podrške roditeljstvu, u vidu sufinansiranja nabavke udžbenika, besplatnog prevoza za 13 kategorija stanovništva, podele 242.400 paketa, naknade za roditelje-negovatelje, kao i porodilje.

Ovom prilikom najavio je i da će u 2026. godini sve porodilje, nezavisno da li su zaposlene ili nezaposlene, dobiti po 50.000 dinara.

Kada je reč o infrastrukturi, uređeni su svi putevi koji Leskovac spajaju sa okolnim mestima. Izgrađene su nove saobraćajnice i rekonstruisane postojeće, poput Bulevara Nikole Pašića, kao i nekoliko mostova, među kojima Sarajevski, u Donjem Krajincu. Kilometrima nove vodovodne i kanalizacione mreže i izgradnjom Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, unapređen je i komunalni sistem. Izgrađeni su i novi objekti mesnih zajednica, nastavljena ulaganja u oblast sporta i kulture.

Izlaganju su, pored ostalog, prisustvovali i članovi verifikacione komisije NALED-a iz Republike Srbije, Republike Srpske i Severne Makedonije.