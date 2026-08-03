Tužan dan za Slogu: Preminuo Bojan Lazarević

FK Sloga Leskovac sa velikom tugom obaveštava javnost da je preminuo Bojan Lazarević, dugogodišnji član Upravnog odbora našeg kluba i čovek koji je godinama bio uz Slogu.

Bojan Lazarević bio je mnogo više od člana klupskih struktura. Bio je prijatelj kluba, oslonac u važnim trenucima i čovek koji je Slogu pomagao na više načina — finansijski, savetima, prisustvom i iskrenom podrškom. Uvek je bio tu za klub, za ljude u njemu i za sve ono što Sloga predstavlja u Leskovcu.

Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za našu fudbalsku porodicu. Ljudi poput Bojana ne mere se samo funkcijama koje su obavljali, već tragom koji ostave iza sebe. A on je u Slogi ostavio trag poštovanja, dobrote i odanosti klubu.

Uoči pripremne utakmice protiv Pčinje, delegacija FK Sloga Leskovac otišla je da mu oda poslednju počast. Tek nakon toga ekipa je nastavila put ka utakmici, noseći sa sobom tugu zbog odlaska čoveka koji je godinama bio deo kluba.

FK Sloga Leskovac izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali Bojana Lazarevića.

Boki, hvala ti za sve što si učinio za Slogu.

Neka ti je večna slava.

Tekst i Foto: FK „Sloga“

https://fkslogaleskovac.com/tuzan-dan-za-slogu-preminuo-bojan-lazarevic/