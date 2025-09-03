U četvrtak i petak, šesti tretman u okviru akcije suzbijanja komaraca

Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Leskovca obaveštava da će se šesti tretman u okviru akcije suzbijanja odraslih formi komaraca zamagljivanjem obaviti u četvrtak 4. septembra sa početkom u 19 sati i to u užem delu grada, kao i na potezu prema Manojlovcu, Mrštanu i Bogojevcu.

Sprovođenje tretmana će se nastaviti i u petak, 5. septembra, takođe sa početkom u 19 časova na teritoriji grada u nekoliko pravaca, prema Vučju, Grdelici, Brestovcu, Bojniku i Lebanu.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili drugih nepredviđenih okolnosti, akcija će biti odložena.