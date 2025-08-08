U Domu učenika 92 slobodna mesta, novi rok avgusta

Ukupno 78 učenika prijavilo se u prvom konkursnom roku za upis u Dom učenika srednjih škola u Leskovcu, koji je trajao od 7. do 18. jula. Imajući u vidu da ova ustanova raspolaže kapacitetom od 170 ležajeva, još 92 slobodna mesta su preostala za učenike čije prebivalište je van teritorije grada. U periodu od 21. do 26. avgusta biće raspisan i drugi upisni rok, najavljuju u ovoj ustanovi.

U okviru prvog roka, za stanovanje u domu, konkurisali su učenici koji su upisali prvi razred u nekoj od srednjih škola na području grada. Prema rečima nadležnih, ova ustanova pruža adekvatne uslove za boravak i komfor, imajući u vidi da je u smeštaju veći broj četvorokrevetnih soba.

Kada je reč o visini troškova na mesečnom nivou, za smeštaj i hranu izdvaja se 8 hiljada 052 dinara.

Učenici koji se nisu upisali, moći će da to učine u drugom upisnom krugu, dodaje naš sagovornik.

Inače, Dom učenika srednjih škola nalazi se na adresi Kajmakčalanska broj 24, dok je studentski blok smešten u Mlinskoj ulici.