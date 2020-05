U Jablaničkom okrugu 467 obolelih od koronavirusa, još uvek neophodna opreznost

Na području Jablaničkog okruga prema poslednjim podacima od koronavirusa obolelo je 467 osoba. Od tog broja u Leskovcu je 312, u Vlasotincu 108, Bojniku 24, Lebanu 19 i Medveđi četiri.

U kompaniji Jura registrovano je 57 obolelih lica, a njih 36 nalazi se u Kovid bolnici.

Nadležni navode da je veoma važno što je do sada očuvano funkcionisanje zdravstvenog sistema, ali je previše rano za konačne ocene jer je još uvek dug put do kraja epidemije, a pojedinačna odgovornost sada naročito dolazi do izražaja.