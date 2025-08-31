U Jablaničkom okrugu juče u isto vreme 17 požara, vatra u pojedinim mestima zahvatila i objekte

Veći broj požara na otvorenom dogodio se juče u popodnevnim časovima u atarima Melova sa okolinom i atarima Oraovice kod Grdelice, Bojišine, Vojinice i Nesvrta sa okolinom.

Vatra je, pored niskog rastinja, poljoprivrednog zemljišta, šuma, u Bojišini zahvatila i napuštene pomoćne i objekte kuća. Slična situacija je bila i u selu Secikol kod Lebana, gde su, osim voćnjaka i šuma, goreli i objekti.

Ekipama nadležnih službi su se pridružili i meštani, a zbog nepristupačnog terena, prilaz objektima koji su urasli u korov bio je otežan, kažu nadležni, dodajući da su svi raspoloživi kapaciteti sistema gašenja bili izuzetno opterećeni.

-Apelujemo da se ne pali vatra na otvorenom, ne spaljuju biljni ostaci i ne bacaju opušci od cigareta gde im nije mesto. Da se poljoprivrednim mašinama rukuje oprezno i da se redovno održavaju, uz primenu svih propisa. Da se otpad ne deponuje gde mu nije mesto i da se ne spaljuje.Takođe, da se instalacije i strujni vodovi održavaju i kontrolišu. Čuvajmo prirodu! Čuvajmo sve nas!Budimo odgovorni!- poručuju nadležni.