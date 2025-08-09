U Leskovcu jedan od tri regionalna bokserska centra

Bokserski savez Srbije (BSS) saopštio je danas da su Loznica, Zaječar i Leskovac postali tri nova regionalna bokserska centra, zaključkom Vlade Republike Srbije.

U saopštenju se ističe da će tri nova regionalna trenažna centra, koja će se nalaziti u sklopu fudbalskih stadiona „Lagator“ u Loznici, „Kraljevica“ u Zaječaru i „Dubočica“ u Leskovcu, omogućiti bolje uslove za treninge i dalji napredak boksa u Srbiji.

„Naši bokseri svojim rezultatima nas obavezuju da im omogućimo bolje uslove za treninge, zato ćemo nastaviti u ostvarivanju svojih ciljeva“, rekao je predsednik BSS Nenad Borovčanin.

BSS dodaje da ovim započinje realizaciju plana da svaki okrug u Srbiji dobije novu salu namenjenu isključivo za boks.

„U realizaciji ovog cilja gradska uprava Subotice već je opredelila trening salu za boks, koja će biti otvorena krajem avgusta. Pored tri nova regionalna centra, Zrenjanin i Novi Pazar su u postupku određivanja gradskih parcela, gde će se graditi bokserske sale.

Takođe, Sombor je obezbedio zemljište i projekat za izgradnju bokserske sale za trening. U Beočinu sala je potpuno renovirana sredstvima Pokrajine i početkom septembra biće otvorena posle dužeg niza godina pauze“, poručio je BSS.

Takođe, Republički zavod za sport u Košutnjaku dodelio je BSS-u trening salu koja je nekada i bila bokserska, a koja će biti u trenažnoj upotrebi od 1. septembra.