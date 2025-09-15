U Leskovcu obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Polaganjem venaca na spomenik Oslobodiocima u centralnom gradskom parku, na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, obeleženo je 107 godina od proboja Solunskog fronta, jedne od najvećih i najznačajnijih operacija u Prvom svetskom ratu. Minutom ćutanja je odata je počast stradalim borcima.

Proboj Solunskog fronta dogodio se na današnji dan pre tačno 107 godina, kada je srpska vojska izvojevala jednu od najvećih pobeda i odredila dalji tok Prvog svetskog rata, istakao je u svom obraćanju prvi čovek grada na Veternici. On je naglasio da je petnaesti septembar jedan je od najvažnijih datuma u istoriji srpskog naroda, koji ne sme biti zaboravljen.

Inače, vence kraj spomenika položile su delegacije Vojske Srbije, Ministarstva odbrane, lokalne samouprave, Narodnog muzeja, gradskog odbora SUBNOR-a, Organizacije boraca veterana rata Leskovca.