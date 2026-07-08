U Leskovcu otvorena izložba „Skriveni prostori velikih majstora – ateljei srpskih umetnika“



Izložba pod nazivom „Skriveni prostori velikih majstora – ateljei srpskih umetnika“, nastala povodom velikog jubileja – dva veka postojanja Galerije Matice srpske, otvorena je i premijerno prikazana prvi put u Leskovačkom kulturnom centru. Ova izložba deo je potprograma „Nacionalno blago“, koji se realizuje u okviru projekta “Prestonica kulture Srbije 2026. godine”.

Ovu izložbu čine slike i fotografije srpskih umetnika, kao što su Paja Jovanović, Đorđe Jovanović, Stevan Aleksić, Petar Dobrović, Milan Konjović, Milenko Šerban, Ivan Tabaković, Ljubica Cuca Sokić, Ivanka Acin i Vera Zarić.

Imajući u vidu da je izložba “Skriveni prostori velikih majstora – ateljei srpskih umetnika“ nastala povodom dva veka postojanja Galerije Matice srpske i predstavljena prvi put Leskovcu, Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica ove galerije, naglasila je njen značaj za sve Leskovčane i ljubitelje umetnosti iz drugih gradova i opština Srbije.

Ova izložba je od značajnih, koja se realizuje u okvirupotprograma „Nacionalno blago“ i projekta “Prestonica kulture Srbije 2026. godine”.

U decembru ove godine, biće predstavljena samostalna izložba autora Uroša Predića, najavljeno je ovom prilikom.

Inače, izložba “Skriveni prostori velikih majstora – ateljei srpskih umetnika“ će pred leskovačkom publikom biti do 8. avgusta ove godine.