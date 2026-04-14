U Leskovcu počeli sistematski pregledi za upis mališana u prvi razred

U Dečjem dispanzeru u Leskovcu danas su počeli sistematski pregledi za upis dece u prvi razred osnovne škole. Ovi pregledi važe za decu rođenu od 2019. do 1. marta 2020. godine, rekla je u izjavi za Televiziju Leskovac, doktorka Slađana Cvetanović, načelnica ove ustanove. Pregledi će trajati do kraja maja.

I ove kao i ranijih godina, sistematski pregledi se obavljaju po modelu koji je ova ustanova utvrdila. Mališani dolaze iz svakog vrtića podeljeni u dve grupe, maksimalno njih petnaestoro u jednom terminu.

Tokom ovih pregleda lekari Dečjeg dispanzera daju i savete roditeljima, dodaje naša sagovornica.

Svi oni koji nisu u mogućnosti da u ovom periodu dovedu decu na sistematski pregled, moći će to da urade poslednje nedelje u avgustu mesecu. Deca koja imaju određene zdravstvene poteškoće takođe prolaze sistematski pregled, ali se upućuju na interresosrnu komisiju, koja odlučuje da li će ići u redovnu školu, odnosno da li se odlaže polazak u prvi razred za godinu dana.

Podsetimo, zbog rekontrukcije i dogradnje Dečijeg dispanzera, ovi pregledi se obavljaju u objektu vojne ambulante.