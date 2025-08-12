U Leskovcu uhapšen muškarac koji je pucao iz lovačke puške nakon rasprave sa bratom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, brzom akcijom, uhapsili su S. S. (1985) iz okoline grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštila je Policijska uprava Leskovac.

On se sumnjiči da je, nakon kraće rasprave sa tridesetpetogodišnjim bratom, iz svoje kuće uzeo lovačku pušku i otišao do bratovljeve kuće u koju je ispalio dva hica, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

Tom prilikom niko nije povređen, a policija je S. S. ubrzo pronašla i uhapsila.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.