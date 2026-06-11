U Leskovcu uručene subvencije o samozapošljavanju

Ukupno 182 nezaposlena lica sa područja Jablaničkog okruga, od čega 105 iz Leskovca sa evidencije Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Leskovcu, dobila su subvencije za samozapošljavanje.U pitanju je javni poziv ove Filijale, koji je trajao od 23. marta do 15. maja. Odluke o dodeli subvencija je budućim preduzetnicima uručio gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Na javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje, zahteve je podnelo 557 nezaposlenih lica teritorije Jablaničkog okruga. Odluke o usvajanju zahteva dobila su 182 korisnika sa teritorije Jablaničkog okruga, a kada je u pitanju grad Leskovac, taj broj iznosi 105.

Od tog broja, 103 lica dobila su subvencije u iznosu od 380 hiljada dinara, dok su ostale dve odluke u pojedinačnoj vrednosti od 420 hiljada dinara, dodeljene osobama sa invaliditetom.

Među dobitnicima je Aleksandar Stoilković, koji planira da subvencije iskoristi za otvaranje auto-servirsa, koji će biti opremljen najsvremenijom dijagnostikom.

Za ovaj vid subvencije, interesovanje žena je najveće i iznosi 51 posto, istakla je Marija Stevanović, načelnica Odeljenja za posredovanje Filijale NSZ- a u Leskovcu.

Prvi čovek Leskovca podsetio je da je 2012. godine kada je preuzeo odgovornost za rukovođenje gradom, jedna od glavnih prepreka na putu ka poboljšanju kvaliteta života građana, bila upravo velika nezaposlenost.

Grad Leskovac prateći odgovornu politiku koju predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Srbije sprovode, izdvajanjima iz budžeta za Lokalni akcioni plan zapošljavanja, direktno daje doprinos povećanju broja zaposlenih u gradu na Veternici.

Zaključno sa 2025. godinom, za mere aktivne politike zapošljavanja opredeljena su 282,3 miliona dinara i zahvaljujući njima, angažovano je ukupno 1612 lica. Konkretno, što se tiče mere samozapošljavanja, izdvojeno je preko 99 miliona dinara, čime je otvoreno 487 preduzetničkih radnji, dodao je Cvetanović.

Inače, odluke o dodeli subvencija, uručene su korisnicima u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju u Leskovcu.